joshuawongcf : Anche Joshua Wong tra i “docenti”. Merito e competenza per una nuova classe dirigente. Tra gli altri, anche il lead… - iconanews : Scuola: protesta studenti Milano, dad sotto sede Regione - RTong86 : RT @joshuawongcf: Anche Joshua Wong tra i “docenti”. Merito e competenza per una nuova classe dirigente. Tra gli altri, anche il leader del… - cisl_fplazio : RT @cislfproma: ?? #Scuola 0-6, a #Roma la #protesta di #insegnanti ed #educatrici dell’#infanzia: ”Servono #personale e #dpi. A rischio pro… - michelemarocco : RT @cislfproma: ?? #Scuola 0-6, a #Roma la #protesta di #insegnanti ed #educatrici dell’#infanzia: ”Servono #personale e #dpi. A rischio pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola protesta

Il Fatto Quotidiano

A Napoli va in scena la protesta delle mamme sotto le sede della Regione Campania in via Santa Lucia contro la decisione di prorogare la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado ad eccezione dei ...E' la protesta pacifica organizzata questa mattina a Milano dagli ... prevedere almeno fino al 13 novembre la didattica a distanza al 100% obbligatoria per le scuole superiori secondarie, salvo che ...