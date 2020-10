Scuola, a Roma la protesta di insegnanti ed educatrici dell’infanzia: ”Servono personale e mascherine ffp2. A rischio protocolli di sicurezza” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si sono radunati in piazza del Campidoglio senza superare le 150 persone, così come prescrivono le regole Covid. Sono gli insegnanti e le educatrici delle scuole dell’infanzia della Capitale, che chiedono a gran voce al comune di aumentare l’organico e di consegnare mascherine più adeguate per la protezione individuale, come le ffp2. ”La carenza di personale ci costringe a lavorare spesso da sole con 7 bambini, senza la possibilità di andare al bagno per ore”, racconta una delle educatrici. ”Le insegnanti di sostegno vengono spostate per coprire i buchi – le fa eco un’altra insegnante – così nello stesso tempo il bambino diversamente abile rimane da solo senza accompagnamento”. Con rischi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si sono radunati in piazza del Campidoglio senza superare le 150 persone, così come prescrivono le regole Covid. Sono glie ledelle scuole dell’infanzia della Capitale, che chiedono a gran voce al comune di aumentare l’organico e di consegnarepiù adeguate per la protezione individuale, come le. ”La carenza dici costringe a lavorare spesso da sole con 7 bambini, senza la possibilità di andare al bagno per ore”, racconta una delle. ”Ledi sostegno vengono spostate per coprire i buchi – le fa eco un’altra insegnante – così nello stesso tempo il bambino diversamente abile rimane da solo senza accompagnamento”. Con rischi, ...

