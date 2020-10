Scontri Roma, 16 denunciati, anche minorenni: la metà è di Forza Nuova e ultrà giallorossi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sedici denunciati per gli Scontri di ieri sera nel centro di Roma, quando un centinaio di violenti hanno fatto degenerare la manifestazione pacifica delle categorie colpite dalle misure anti-Covid... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sediciper glidi ieri sera nel centro di, quando un centinaio di violenti hanno fatto degenerare la manifestazione pacifica delle categorie colpite dalle misure anti-Covid...

