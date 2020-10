Scontri nelle piazze, Lamorgese ammette: «Tra i violenti immigrati e centri sociali» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Desidero assicurare il Parlamento che la situazione del Paese è seguita con la massima attenzione. Prendo in considerazione ogni minimo segnale di allarme perché la protesta non venga a turbare ulteriormente un clima già profondamente scosso dalle conseguenze della seconda ondata». Ne parla il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso dell’informativa al Senato sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane. Lamorgese: «Consapevoli delle difficoltà» Poi il ministro Lamorgese tende a rassicurare gli italiani. «Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le misure emergenziali sia governative sia quelle disposte dalle Regioni hanno determinato per la generalità degli italiani. Soprattutto per alcune categorie particolarmente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Desidero assicurare il Parlamento che la situazione del Paese è seguita con la massima attenzione. Prendo in considerazione ogni minimo segnale di allarme perché la protesta non venga a turbare ulteriormente un clima già profondamente scosso dalle conseguenze della seconda ondata». Ne parla il ministro dell’Interno Luciananel corso dell’informativa al Senato sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane.: «Consapevoli delle difficoltà» Poi il ministrotende a rassicurare gli italiani. «Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le misure emergenziali sia governative sia quelle disposte dalle Regioni hanno determinato per la generalità degli italiani. Soprattutto per alcune categorie particolarmente ...

