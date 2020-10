Scontri a Torino, tra gli arresti alcuni Ultras della Juventus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Italia non sta vivendo un bellissimo periodo, come tutto il mondo del resto. Con il nuovo DPCM emanato dal governo e firmato del presidente del consiglio Conte, in molte città italiane ci sono state manifestazioni non proprio pacifiche. Il nuovo decreto che vede la chiusura anticipata di bar e ristoranti ha sconvolto l’umore e la vita di molti italiani. Due giorni fa, come nel resto dello stivale, a Torino è successo di tutto. Una manifestazione di alcuni estremisti di destra ha avuto luogo nel capoluogo piemontese e ha visto andare in scena una vera e propria guerriglia notturna tra manifestanti e forze dell’ordine. Sembrava di assistere a scene orribili di Scontri tra Ultras e polizia, con lancio di fumogeni, lacrimogeni e bombe carta. La realtà non è però tanto ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Italia non sta vivendo un bellissimo periodo, come tutto il mondo del resto. Con il nuovo DPCM emanato dal governo e firmato del presidente del consiglio Conte, in molte città italiane ci sono state manifestazioni non proprio pacifiche. Il nuovo decreto che vede la chiusura anticipata di bar e ristoranti ha sconvolto l’umore e la vita di molti italiani. Due giorni fa, come nel resto dello stivale, aè successo di tutto. Una manifestazione diestremisti di destra ha avuto luogo nel capoluogo piemontese e ha visto andare in scena una vera e propria guerriglia notturna tra manifestanti e forze dell’ordine. Sembrava di assistere a scene orribili ditrae polizia, con lancio di fumogeni, lacrimogeni e bombe carta. La realtà non è però tanto ...

