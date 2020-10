Scontri a Roma, 16 denunciati, anche minorenni: per metà sono di Forza Nuova e ultrà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, Scontri di piazza del Popolo. sono 16 al momento i denunciati dalla polizia per gli Scontri nel centro di Roma durante una manifestazione contro le nuove misure anti-Covid. Lo si apprende da ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)di piazza del Popolo.16 al momento idalla polizia per glinel centro didurante una manifestazione contro le nuove misure anti-Covid. Lo si apprende da ...

