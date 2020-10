Scontri a Philadelphia. Biden e Harris: «Stop ai saccheggi» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda notte di Scontri a Philadelphia dove la Guardia Nazionale ha schierato centinaia di uomini nel tentativo di arginare i saccheggi e le scene di guerriglia urbana. Il giorno successivo all’omicidio del 27enne afroamericano Walter Wallace jr per mano della polizia, sono emersi altri dettagli che hanno ulteriormente esacerbato gli animi. Nei video postati online si vede la madre di Wallace jr accorrere, supplicare la polizia di non sparare e cercare di fare scudo al figlio, inutilmente. «Chi ha chiamato … Continua L'articolo Scontri a Philadelphia. Biden e Harris: «Stop ai saccheggi» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda notte didove la Guardia Nazionale ha schierato centinaia di uomini nel tentativo di arginare ie le scene di guerriglia urbana. Il giorno successivo all’omicidio del 27enne afroamericano Walter Wallace jr per mano della polizia, sono emersi altri dettagli che hanno ulteriormente esacerbato gli animi. Nei video postati online si vede la madre di Wallace jr accorrere, supplicare la polizia di non sparare e cercare di fare scudo al figlio, inutilmente. «Chi ha chiamato … Continua L'articolo: «ai» proviene da il manifesto.

