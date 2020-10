Scontri a Milano, il giallo del doppio video del poliziotto: «Ammazziamoli col fumo» (video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il web gioca con il fuoco. In queste ore di guerriglie urbane, Scontri di piazza e proteste contro l’ultimo decreto di Conte impazzano sulla rete filmati di fronteggiamenti della polizia con i violenti che hanno infangato le proteste delle partite Iva. Milano, il video del poliziotto: Ammazziamoli col fumo Da qualche ora circola un video, pubblicato dal portale Fanpage.it, girato durante gli Scontri di Milano. Sul filmato originale, alle spalle di un cordone linea di agenti in tenuta antisommossa, si sente la voce di un poliziotto, forse un dirigente, che dice: “Se, porca puttana, si avvicinano un’altra volta avanziamo tutti quanti. Spariamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il web gioca con il fuoco. In queste ore di guerriglie urbane,di piazza e proteste contro l’ultimo decreto di Conte impazzano sulla rete filmati di fronteggiamenti della polizia con i violenti che hanno infangato le proteste delle partite Iva., ildelcolDa qualche ora circola un, pubblicato dal portale Fanpage.it, girato durante glidi. Sul filmato originale, alle spalle di un cordone linea di agenti in tenuta antisommossa, si sente la voce di un, forse un dirigente, che dice: “Se, porca puttana, si avvicinano un’altra volta avanziamo tutti quanti. Spariamo ...

