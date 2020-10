Schneider Electric lancia la nuova gamma APC Easy Rack PDU, completa di flessibile monitoraggio remoto dell'alimentazione con ingombro compatto e ultraleggero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Stezzano, 28 ottobre 2020) - • La gamma APC Easy Rack PDU di Schneider Electric permette una distribuzione affidabile ed economica dell'alimentazione • APC Easy Rack PDU è la soluzione ideale per le PMI e gli ambienti IT aziendali e può essere personalizzata per soddisfare qualsiasi richiesta dei Clienti Stezzano (BG) 28 ottobre 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato il lancio della gamma APC Easy Rack PDU (Rack Power Distribution), che fornisce ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Stezzano, 28 ottobre 2020) - • LaAPCPDU dipermette una distribuzione affidabile ed economica• APCPDU è la soluzione ideale per le PMI e gli ambienti IT aziendali e può essere personalizzata per soddisfare qualsiasi richiesta dei Clienti Stezzano (BG) 28 ottobre 2020 –, leader nella trasformazione digitalea gestione'energia e'automazione, ha annunciato il lancioAPCPDU (Power Distribution), che fornisce ...

