Scaroni: “Sono stato rinnovato come presidente, Baresi sarà il vice presidente onorario” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan ha parlato a seguito dell’annuale assemblea dei soci del club rossonero: “Abbiamo svolto l’assemblea in modo regolare – dice Scaroni – tutti connessi (visto il nuovo Dpcm) con una sessantina di azionisti. Tutto è stato approvato all’unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell’associazione dei piccoli azionisti. Sono stato rinnovato come presidente del cda per il prossimo triennio, con decisione unanime. Franco Baresi sarà il vice presidente onorario del ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Paolodel Milan ha parlato a seguito dell’annuale assemblea dei soci del club rossonero: “Abbiamo svolto l’assemblea in modo regolare – dice– tutti connessi (visto il nuovo Dpcm) con una sessantina di azionisti. Tutto èapprovato all’unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell’associazione dei piccoli azionisti. Sonodel cda per il prossimo triennio, con decisione unanime. Francosarà ilonorario del ...

