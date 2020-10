Sam Raimi produttore per il thriller “Be My Eyes” diretto da Lars Klevberg

Leggi su cineblog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Same Craig Flores, il team di produzione dietro alcon alligatori Crawl – Intrappolati, sta sviluppando un nuovoper la Paramount intitolato Be My Eyes. Il sito Deadline riporta che il film saràdal norvegese, il regista dietro il remake La bambola assassina e l’horror sovrannaturale Polaroid. “Be My Eyes” segue una studententessa di giurisprudenza che si offre volontaria per ricevere videochiamate anonime da persone non vedenti tramite una app per aiutarle a “vedere” e svolgere compiti semplici. Una notte, viene trascinata in una corsa contro il tempo quando riceve una telefonata terrificante da una donna cieca nel mezzo di un rapimento. “Be My Eyes” è stato scritto da ...