Salvini si toglie la mascherina in Aula durante l'intervento, Calderoli lo riprende: "Senatore…" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini in Aula al Senato martedì 27 ottobre non si è risparmiato. E, durante un duro intervento contro il premier Giuseppe Conte, e contro il governo, si è tolto la mascherina parlando qualche secondo senza. Immediato l'intervento del vicepresidente, Roberto Calderoli, che, visto il nuovo obbligo di tenere la mascherina anche durante gli interventi, lo ha invitato a indossarla. "Io mi metto la mascherina, ma voi dovreste mettervi la maschera e vergognarvi", ha incalzato l'ex ministro dell'Interno sempre rivolto all'esecutivo.

