Salvini si toglie la mascherina al Senato e viene richiamato: «Io me la rimetto, voi dovreste vergognarvi» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mentre in Italia si è alle prese con la seconda ondata del coronavirus, in aula al Senato l'opposizione – in questo caso rappresentata da Matteo Salvini – continua a manifestare contro le misure restrittive per cercare di contenere l'epidemia stessa. In modo particolare, il leader della Lega – nella giornata di ieri – ha contestato il fatto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia nuovamente parlato in conferenza stampa per illustrare le misure del decreto Ristoro e spiegare ulteriormente il dpcm anti coronavirus del 25 ottobre, mentre il suo intervento in Senato non è ancora arrivato. LEGGI ANCHE > Conte: «Giusto ricevere critiche, ma le chiusure non sono state indiscriminate»

pietroraffa : Salvini si toglie la mascherina in Senato. È l'atto più egoistico che si possa fare, quando si è in mezzo alla ge… - fanpage : 'Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv, mettetevela voi' La dura protesta di Matteo Salvini al Senato… - Open_gol : #Salvini si toglie la mascherina per protesta al Senato. #Calderoli lo costringe a rimetterla. Il video ? - danieleinad83 : RT @MissPanix14: #salvini, in aula, si toglie la mascherina per protesta. #Calderoli lo obbliga a rimetterla. Sì, ho detto proprio Caldero… - Cavalodiritorno : RT @serebellardinel: Questo è quanto sa dare l'#opposizione di #Salvini!! Anzichè tagliarsi lo stipendio e devolverlo a emergenza #COVID19,… -