Salvini, il campione di assenteismo, accusa Conte, senza mascherina,: 'Noi qui a lavorare e lui in televisione' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver passato l'estate da riduzionista incallito, con frasi come "non c'è nessuna certezzab che arrivi la seconda ondata", ora Salvini fa la parte del polemico e attacca il Governo, accusandolo di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver passato l'estate da riduzionista incallito, con frasi come "non c'è nessuna certezzab che arrivi la seconda ondata", orafa la parte del polemico e attacca il Governo,ndolo di ...

zazoomblog : Salvini il campione di assenteismo accusa Conte senza mascherina: Noi qui a lavorare e lui in televisione -… - gattomagico : RT @globalistIT: Salvini che dice a qualcuno di lavorare, il bue che dice cornuto all'asino #Salvinivergognati - globalistIT : Salvini che dice a qualcuno di lavorare, il bue che dice cornuto all'asino #Salvinivergognati - micla57 : @GiorgiaMeloni Se tu e quell’altro campione di Salvini non sareste andati d’estate in giro per l’Italia creando ass… - Boh_86 : RT @anamoRacsecnarF: #Salvini dice che è contrario allo smart working e che preferisce il lavoro in presenza. In presenza,lui che praticame… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini campione Salvini, il campione di assenteismo, accusa Conte (senza mascherina): "Noi qui a lavorare e lui in televisione" Globalist.it Salvini, il campione di assenteismo, accusa Conte (senza mascherina): "Noi qui a lavorare e lui in televisione"

Dopo aver passato l'estate da riduzionista incallito, con frasi come "non c'è nessuna certezzab che arrivi la seconda ondata", ora Salvini fa la parte del polemico e attacca il Governo, accusandolo di ...

"Umiltà e determinazione ci hanno spinto in alto"

Vincere 2 titoli italiani è un incredibile raggiungimento, sopratutto per una piccola cittadina e per una piccola palestra, realtà che non avevano mai avuto un campione italiano e ora ne hanno 2, ...

Dopo aver passato l'estate da riduzionista incallito, con frasi come "non c'è nessuna certezzab che arrivi la seconda ondata", ora Salvini fa la parte del polemico e attacca il Governo, accusandolo di ...Vincere 2 titoli italiani è un incredibile raggiungimento, sopratutto per una piccola cittadina e per una piccola palestra, realtà che non avevano mai avuto un campione italiano e ora ne hanno 2, ...