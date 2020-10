Salvini a Fuori dal Coro: «Se fai 200 mila tamponi al giorno a caso non fai un buon servizio» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tracciamento, questo sconosciuto. «Se fai 200 mila tamponi al giorno a caso, anche a chi non ha nessun sintomo, non fai un buon servizio»: queste le parole di Matteo Salvini a Fuori dal Coro nella serata di ieri. Dopo mesi e mesi in cui abbiamo capito che la chiave per tenere sotto controllo l’emergenza sia lo scovare più casi possibili anche tra gli asintomatici – con questi ultimi che sembrano sempre più avere una parte importante nel veicolo del contagio – il leader della Lega va in prima serata a dire che 200 mila tamponi al giorno sono fatti a caso dal governo e che non servono. LEGGI ANCHE >>> L’altro ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tracciamento, questo sconosciuto. «Se fai 200al, anche a chi non ha nessun sintomo, non fai un»: queste le parole di Matteodalnella serata di ieri. Dopo mesi e mesi in cui abbiamo capito che la chiave per tenere sotto controllo l’emergenza sia lo scovare più casi possibili anche tra gli asintomatici – con questi ultimi che sembrano sempre più avere una parte importante nel veicolo del contagio – il leader della Lega va in prima serata a dire che 200alsono fatti adal governo e che non servono. LEGGI ANCHE >>> L’altro ...

