Saipem: nuovo contratto con Qatar Petroleum da 140 mln dollari (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - All'inizio di ottobre Saipem si è aggiudicata un contratto di ingegneria e costruzioni offshore in Qatar del valore di circa 140 milioni di dollari. Il contratto è stato assegnato da Qatar Petroleum per la quinta fase di sviluppo del giacimento Idd El-Shargi North Dome. Lo rende noto Saipem che oggi ha diffuso i risultati del terzo trimestre dell'anno. Lo scopo del progetto comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) di un topside, condotte sottomarine e lavori addizionali di modifica e collegamento su infrastrutture esistenti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - All'inizio di ottobresi è aggiudicata undi ingegneria e costruzioni offshore indel valore di circa 140 milioni di. Ilè stato assegnato daper la quinta fase di sviluppo del giacimento Idd El-Shargi North Dome. Lo rende notoche oggi ha diffuso i risultati del terzo trimestre dell'anno. Lo scopo del progetto comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) di un topside, condotte sottomarine e lavori addizionali di modifica e collegamento su infrastrutture esistenti.

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - All'inizio di ottobre Saipem si è aggiudicata un contratto di ingegneria e costruzioni offshore in Qatar del valore di circa 140 milioni di dollari. Il contratto è stato as ...