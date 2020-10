Saipem: Cao, 'in campo azioni per gestire emergenza Covid, funzionano bene' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Per far fronte all'emergenza coronavirus "siamo riusciti a mettere in campo delle azioni che stanno funzionando molto bene". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, è l'ad di Saipem, Stefano Cao. "L'emergenza Covid è stata inaspettata e inizialmente nessuno sapeva come gestirla e organizzarla. Per salvaguardare l'asset più importante dell'azienda che sono le nostre risorse umani abbiamo imparato a gestire l'emergenza mettendo in campo delle azioni che prevedono tra le altre presidi medicali", sottolinea Cao. Nelle nostre navi, rileva, "non ci sono stati casi" positivi al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Per far fronte all'coronavirus "siamo riusciti a mettere indelleche stanno funzionando molto". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, è l'ad di, Stefano Cao. "L'è stata inaspettata e inizialmente nessuno sapeva come gestirla e organizzarla. Per salvaguardare l'asset più importante dell'azienda che sono le nostre risorse umani abbiamo imparato al'mettendo indelleche prevedono tra le altre presidi medicali", sottolinea Cao. Nelle nostre navi, rileva, "non ci sono stati casi" positivi al ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Saipem rialza la testa a Piazza Affari, dopo una partenza da brivido, con le azioni finite in asta di volatilita' per eccesso di ribasso. I titoli son ...

Saipem: Cao, 'tunnel sottomarino sotto Stretto Messina sintesi nostre capacità tecnologiche'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Le soluzioni che abbiamo proposto per un tunnel galleggiante sottomarino sotto lo Stretto di Messina è un progetto che rappresenta in qualche maniera una sintesi di tutte ...

