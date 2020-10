Saipem: Cao, 'guardiamo a Medio Oriente, faro su Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che il Medio Oriente è un area tra le più attive e dove ci sono nuovi progetti dove offriamo i nostri servizi e le nostre competenze. Il nuovo contratto in Qatar di circa 140 milioni di dollari è un po' la nostra cartina di tornasole dei nostri rapporti che siamo riusciti a costruire nel passato". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing, è l'ad di Saipem, Stefano Cao in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. "Oltre a Qatar guardiamo con grande interesse anche all'Arabia Saudita dove ci sono opportunità commerciali e ad Abu Dhabi dove ci sono una serie di sviluppi di giacimenti offshore che possono offrire delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che ilè un area tra le più attive e dove ci sono nuovi progetti dove offriamo i nostri servizi e le nostre competenze. Il nuovo contratto indi circa 140 milioni di dollari è un po' la nostra cartina di tornasole dei nostri rapporti che siamo riusciti a costruire nel passato". Ad affermarlo, nel corso di un media briefing, è l'ad di, Stefano Cao in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. "Oltre acon grande interesse anche all'dove ci sono opportunità commerciali e ad Abudove ci sono una serie di sviluppi di giacimenti offshore che possono offrire delle ...

La crisi pandemica impatta sui conti Saipem: cosa c’è dietro al rosso di 210 milioni

Sui risultati dei primi nove mesi pesano oneri e svalutazioni collegati all’emergenza. L’ad Cao: navigato in modo sicuro in 2020 difficile, buona visibilità sul 2021 ...

