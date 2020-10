Rugby, Sei Nazioni 2020: gli scenari dell’ultima giornata e cosa succede in caso di arrivo a pari punti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarà un Super Saturday indimenticabile quello che andrà in scena il 31 ottobre, quando in Europa si concluderà il Guinness Sei Nazioni 2020, il più lungo della storia, con il recupero della quinta ed ultima giornata del torneo interrotto lo scorso marzo per l’esplodere dell’emergenza Covid-19. A giocarsi il titolo sono ben tre squadre: Irlanda, Inghilterra e Francia. Vediamo cosa potrebbe succedere. La classifica, infatti, vede l’Irlanda, dopo il successo contro l’Italia, prima con 14 punti (+38 nella differenza punti segnati), seguita dall’Inghilterra con 13 (+15) e dalla Francia, anch’essa a 13 (+13). Fuori dai giochi la Scozia, ferma a 10 punti, il Galles con 7 e l’Italia, al palo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarà un Super Saturday indimenticabile quello che andrà in scena il 31 ottobre, quando in Europa si concluderà il Guinness Sei, il più lungo della storia, con il recupero della quinta ed ultimadel torneo interrotto lo scorso marzo per l’esplodere dell’emergenza Covid-19. A giocarsi il titolo sono ben tre squadre: Irlanda, Inghilterra e Francia. Vediamopotrebbere. La classifica, infatti, vede l’Irlanda, dopo il successo contro l’Italia, prima con 14(+38 nella differenzasegnati), seguita dall’Inghilterra con 13 (+15) e dalla Francia, anch’essa a 13 (+13). Fuori dai giochi la Scozia, ferma a 10, il Galles con 7 e l’Italia, al palo, ...

