Rugby, Italia: Sergio Parisse “Voglio un’ultima partita in azzurro” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non era in campo a Dublino, dopo aver saltato le prime tre giornate del Sei Nazioni a febbraio. Non ci sarà sabato a Roma, contro l’Inghilterra. Eppure Sergio Parisse, icona del Rugby Italiano ed ex capitano azzurro, non ha riposto la maglia dell’ItalRugby in un cassetto e spera di poterla vestire ancora, almeno una volta. 142 caps con l’Italia, uno dei numeri 8 più forti di tutti i tempi a livello mondiale, capitano degli azzurri per oltre un decennio, Parisse è impegnato con la maglia del Tolone e già prima dell’inizio dell’ultimo Sei Nazioni era stato chiaro sul fatto di non essere più parte integrante del gruppo azzurro. Un allontanamento per ringiovanire la rosa, dare maggior responsabilità al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non era in campo a Dublino, dopo aver saltato le prime tre giornate del Sei Nazioni a febbraio. Non ci sarà sabato a Roma, contro l’Inghilterra. Eppure, icona delno ed ex capitano azzurro, non ha riposto la maglia dell’Italin un cassetto e spera di poterla vestire ancora, almeno una volta. 142 caps con l’, uno dei numeri 8 più forti di tutti i tempi a livello mondiale, capitano degli azzurri per oltre un decennio,è impegnato con la maglia del Tolone e già prima dell’inizio dell’ultimo Sei Nazioni era stato chiaro sul fatto di non essere più parte integrante del gruppo azzurro. Un allontanamento per ringiovanire la rosa, dare maggior responsabilità al ...

verd44766903 : @hierony03952272 Giocano a rugby e meglio degli uomini sicuramente in Italia il fisico non credo sia in problema di fisico... - glmarino71 : RT @Federugby: #ITAvENG In occasione della sfida in programma sabato 31 ottobre allo ??Stadio Olimpico, è stato realizzato il pallone celeb… - danisailor7 : RT @Federugby: #ITAvENG In occasione della sfida in programma sabato 31 ottobre allo ??Stadio Olimpico, è stato realizzato il pallone celeb… - Serena57891118 : RT @f_chinellato: Non si può incolpare di nulla il tifo organizzato. Forse perché il calcio è secondario come sport, i tifosi di rugby si s… - umberto_cocco : L’ITALIA CHE RESTA #rugbypassioneitaliana #Rugby -