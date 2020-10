Roma, venditori ambulanti di calzini ‘sfilano’ i soldi dal portafogli di un ipovedente: ma lui riesce a riconoscerli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quando hanno capito che l’uomo che stava passeggiando fra via Tuscolana e via Calpurnio Fiamma era un ipovedente, due ragazzi di origine campana, intenti a vendere i loro articoli in strada, dei calzini, ne hanno approfittato e gli hanno prelevato dal portafogli la somma di 50 euro. La vittima, tuttavia, rivoltasi immediatamente agli investigatori del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi, tra l’arancio e il rosso e precisando ai poliziotti che sarebbe stato comunque capace di riconoscere il tono della loro voce. E’ partita così la ricerca da parte degli agenti che sono riusciti in breve tempo a fermare uno dei responsabili, individuato grazie al colore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quando hanno capito che l’uomo che stava passeggiando fra via Tuscolana e via Calpurnio Fiamma era un, due ragazzi di origine campana, intenti a vendere i loro articoli in strada, dei, ne hanno approfittato e gli hanno prelevato dalla somma di 50 euro. La vittima, tuttavia, rivoltasi immediatamente agli investigatori del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi, tra l’arancio e il rosso e precisando ai poliziotti che sarebbe stato comunque capace di riconoscere il tono della loro voce. E’ partita così la ricerca da parte degli agenti che sono riusciti in breve tempo a fermare uno dei responsabili, individuato grazie al colore ...

