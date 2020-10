Roma, ricorso respinto: Mancini salta Cska e Cluj (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Roma non avrà Gianluca Mancini per due gare ancora in Europa League. respinto il ricorso per il difensore La Roma non avrà Gianluca Mancini per ancora due gare in Europa League. Il difensore aveva rimediato tre giornate di squalifica nella gara della scorsa Europa League contro il Siviglia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il ricorso della Roma è stato respinto dalla Uefa. Mancini quindi salterà le sfide con Cska Sofia e Cluj, avendo scontato un turno di squalifica contro lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lanon avrà Gianlucaper due gare ancora in Europa League.ilper il difensore Lanon avrà Gianlucaper ancora due gare in Europa League. Il difensore aveva rimediato tre giornate di squalifica nella gara della scorsa Europa League contro il Siviglia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ildellaè statodalla Uefa.quindi salterà le sfide conSofia e, avendo scontato un turno di squalifica contro lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com

