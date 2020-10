Roma, guerriglia a piazza del popoli: 16 persone fermate (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli scontri di Roma hanno lasciato il segno, una interminabile guerriglia, tra scontri danneggiamenti e momenti di pura follia che vanno ben oltre la semplice protesta. Scontri piazza del Popolo (Facebook)Anche Roma ha la sua protesta, forte, violenta ed in alcuni casi, cosi come successo nelle altre grandi città, profondamente insensata nei modi e nella messa in atto di una inaudita violenza. I fatti di piazza del Popolo hanno scosso l’opinione pubblica e non solo. Le manifestazioni pacifiche di commercianti e piccoli imprenditori, sono di fatto ovunque contaminate da frange estremiste che arrivano dalla politica e dal tifo organizzato. Napoli, Milano, Torino ed ora Roma. Il corteo era partito pacifico ieri, ma poi si è trasformato in una vera e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli scontri dihanno lasciato il segno, una interminabile, tra scontri danneggiamenti e momenti di pura follia che vanno ben oltre la semplice protesta. Scontridel Popolo (Facebook)Ancheha la sua protesta, forte, violenta ed in alcuni casi, cosi come successo nelle altre grandi città, profondamente insensata nei modi e nella messa in atto di una inaudita violenza. I fatti didel Popolo hanno scosso l’opinione pubblica e non solo. Le manifestazioni pacifiche di commercianti e piccoli imprenditori, sono di fatto ovunque contaminate da frange estremiste che arrivano dalla politica e dal tifo organizzato. Napoli, Milano, Torino ed ora. Il corteo era partito pacifico ieri, ma poi si è trasformato in una vera e ...

virginiaraggi : Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade… - TgrPiemonte : Guerriglia nel centro di Torino contro il #Dpcm del governo. Ultras infiltrati tra i manifestanti. Distrutte divers… - repubblica : Guerriglia in centro, quartiere Flaminio messo a ferro e fuoco - nicolettamart14 : RT @eziomauro: Cassonetti rovesciati e bombe carta: 16 fermi per la guerriglia in piazza del Popolo a Roma - XERDAN_Design : RT @eziomauro: Cassonetti rovesciati e bombe carta: 16 fermi per la guerriglia in piazza del Popolo a Roma -