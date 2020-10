Roma-CSKA Sofia, Karsdorp: “Gli infortuni sono alle spalle, adesso ho in testa una sola cosa” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rick Karsdorp ha trovato spazio importante in questo avvio di stagione della Roma.Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così”Il laterale olandese nella scorsa annata ha visto il campo praticamente con il binocolo a causa delle poche volte in cui è stato schierato a causa soprattutto di un brutto infortunio. Il difensore ex Feyenoord è orgoglioso di vestire la maglia giallorossa, come confermato nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia.Roma, Kumbulla fa mea culpa: “Commesso un errore evitabile, ma adesso voglio aiutare la squadra. La Serie A…”"Penso di dover ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rickha trovato spazio importante in questo avvio di stagione della, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così”Il laterale olandese nella scorsa annata ha visto il campo praticamente con il binocolo a causa delle poche volte in cui è stato schierato a causa soprattutto di un bruttoo. Il difensore ex Feyenoord è orgoglioso di vestire la maglia giallorossa, come confermato nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League contro il, Kumbulla fa mea culpa: “Commesso un errore evitabile, mavoglio aiutare la squadra. La Serie A…”"Penso di dover ...

