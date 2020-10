Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Smalling e Borja Mayoral titolari” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-CSKA Sofia. Roma – Vigilia di Roma-CSKA Sofia per Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida in programma all’Olimpico alle 21 di giovedì 29 ottobre 2020. Roma-CSKA Mosca, la conferenza stampa di Paulo Fonseca In conferenza stampa Paulo Fonseca si è soffermato sul momento della sua Roma: “E’ importante vedere una squadra che sta bene. Dobbiamo cercare di non prendere gol contro squadre come il Milan. A San Siro non siamo entrati bene in campo. Non possiamo permetterci di andare in svantaggio in queste sfide, dobbiamo essere ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferenza stampa di Pauloalla vigilia di– Vigilia diper Paulo. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida in programma all’Olimpico alle 21 di giovedì 29 ottobre 2020.Mosca, la conferenza stampa di PauloIn conferenza stampa Paulosi è soffermato sul momento della sua: “E’ importante vedere una squadra che sta bene. Dobbiamo cercare di non prendere gol contro squadre come il Milan. A San Siro non siamo entrati bene in campo. Non possiamo permetterci di andare in svantaggio in queste sfide, dobbiamo essere ...

