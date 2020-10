Roma, controlli a tappeto contro l’abusivismo: scattano sanzioni per 38.500 euro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un servizio di controllo nelle aree turistiche tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e antiabusivismo commerciale. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno sanzionato 7 cittadini stranieri – del Bangladesh, del Senegal e del Pakistan – tutti senza fissa dimora, dediti al commercio illegale ambulante. I Carabinieri gli hanno sequestrato centinaia di articoli: ombrelli privi di marchio, aste da selfie, bottiglie di acqua minerale e braccialetti in cuoio. Contestate, in totale, sanzioni amministrative per 38.500 euro. Roma, controlli a tappeto contro l’abusivismo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno eseguito un servizio dillo nelle aree turistiche tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e antiabusivismo commerciale. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno sanzionato 7 cittadini stranieri – del Bangladesh, del Senegal e del Pakistan – tutti senza fissa dimora, dediti al commercio illegale ambulante. I Carabinieri gli hanno sequestrato centinaia di articoli: ombrelli privi di marchio, aste da selfie, bottiglie di acqua minerale e braccialetti in cuoio. Contestate, in totale,amministrative per 38.500l’abusivismo: ...

virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - virginiaraggi : Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weeken… - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto contro l’abusivismo: scattano sanzioni per 38.500 euro - kiirotokuroi : @DalpianoFabiola @Piu_Europa @alessio_spetale Io ho lavorato nella ristorazione per più di venti anni e so bene com… - CorriereCitta : Roma, controlli nei minimarket: sequestrati 2mila chili di frutta e verdura -