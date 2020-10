Roma, confermate le tre giornate di squalifica in Europa League per Mancini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Niente da fare per la Roma, costretta a fare a meno di Gianluca Mancini in Europa League anche contro Cska Sofia e Cluj. L’Uefa si è riunita per decidere in merito al ricorso del club giallorosso che ha contestato le tre giornate di squalifica inflitte al centrale di difesa toscano in seguito all’espulsione nella sfida contro il Siviglia della scorsa stagione, quando l’arbitro Kuipers valutò l’intervento del giovane difensore come “violento e intenzionale”, portando ai tre turni di stop che sono dunque confermati: uno di questi è già stato scontato contro lo Young Boys. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Niente da fare per la, costretta a fare a meno di Gianlucainanche contro Cska Sofia e Cluj. L’Uefa si è riunita per decidere in merito al ricorso del club giallorosso che ha contestato le trediinflitte al centrale di difesa toscano in seguito all’espulsione nella sfida contro il Siviglia della scorsa stagione, quando l’arbitro Kuipers valutò l’intervento del giovane difensore come “violento e intenzionale”, portando ai tre turni di stop che sono dunque confermati: uno di questi è già stato scontato contro lo Young Boys.

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Serve "un'alleanza fra scienziati e architetti" per rendere "più sicura l'esistenza degli uomini nelle città" perché "questa pandemia ci ha confermato quanto le nostre ...

Calcio: Roma; Uefa conferma squalifica 3 turni a Mancini

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Lunedì è stato discusso il ricorso per la squalifica di tre giornate a Gianluca Mancini in Europa, oggi il verdetto è negativo. Sanzione confermata e appello respinto da parte ...

