Roghi tossici, tolleranza zero su chi avvelena la città: sopresi a bruciare rifiuti, due misure cautelari a San Severo

Stretta sui roghi tossici in agro di San Severo. Gli agenti della polizia locale di San Severo hanno eseguito, lo scorso 27 ottobre, due ordinanze di misura cautelare emesse dal gip del Tribunale di Foggia.

San Severo, 28/10/2020 – Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale di San Severo in data 27.10.2020 hanno eseguito due Ordinanze di misura cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia per abbandon ...

Continuano i roghi di rifiuti (anche tossici) nelle campagne di Bitonto

Dai furti in campagna all'immondizia abbandonata ovunque, passando per una piaga quasi invincibile: i roghi di rifiuti anche tossici disseminati in ogni angolo del nostro territorio. Con doppio, ...

