Rocco Siffredi positivo al Covid | contagiata anche tutta la famiglia?

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In questi giorni diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono risultati positivi al-19. Prima è arrivato il messaggio in lacrime di Federica Pellegrini, subito dopo quello di Valentino Rossi per poi passare al breve post su Instagram di Gerry Scotti e così via tantissimi altri fino ad arrivare al particolare caso di Alessia Marcuzzi. Ora sembrerebbe essere risultatoal. L’indiscrezione sul celebre attore di film per adulti arriva da Dagospia. Secondo il sito di Roberto D’Agostinola “, la donna di servizio e l’autista”, sarebbero risultati positivi. Sembrerebbe dunque un vero e proprio focolaio da circoscrivere al più presto. Leggi ...