Roberto Burioni: “Oggi 958 pazienti ricoverati, la situazione è grave” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Lasciate stare il numero dei casi. Oggi 958 pazienti ricoverati e 127 entrati nelle terapie intensive. La situazione è grave“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Roberto Burioni, avvertendo sui dati di oggi, che mostrano poco meno di mille nuovi ricoveri, di cui ben oltre cento in terapia intensiva. Il noto virologo ha lanciato l’allarme a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Lasciate stare il numero dei casi. Oggi 958 pazienti ricoverati e 127 entrati nelle terapie intensive. La situazione è grave. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 27, 2020 Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Lasciate stare il numero dei casi. Oggi 958e 127 entrati nelle terapie intensive. Laè grave“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter, avvertendo sui dati di oggi, che mostrano poco meno di mille nuovi ricoveri, di cui ben oltre cento in terapia intensiva. Il noto virologo ha lanciato l’allarme a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Lasciate stare il numero dei casi. Oggi 958e 127 entrati nelle terapie intensive. Laè grave. —(@) October 27, 2020

