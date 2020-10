Rita Dalla Chiesa a “Vita in diretta”, mia figlia mi preoccupa per come si sta comportando (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Vita in diretta” prosegue anche se avevano paventato la possibilità di una sospensione a causa di alcuni casi di positività al covid. Ma poi, per fortuna, la situazione è rientrata e Alberto Matano, alla conduzione del programma che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1, non smette di informare e di tenere compagnia in questi pomeriggi autunnali che si prospettano sempre più casalinghi a causa della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi i casi di contagio sono sempre più numerosi. Rita Dalla Chiesa ospite a Vita in diretta ha fatto alcune dichiarazioni sulla figlia. Rita Dalla Chiesa è una giornalista molto elegante e seria che per tanti anni ha condotto “Forum” su canale 5 e che è stata ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Vita in diretta” prosegue anche se avevano paventato la possibilità di una sospensione a causa di alcuni casi di positività al covid. Ma poi, per fortuna, la situazione è rientrata e Alberto Matano, alla conduzione del programma che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1, non smette di informare e di tenere compagnia in questi pomeriggi autunnali che si prospettano sempre più casalinghi a causa della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi i casi di contagio sono sempre più numerosi.ospite a Vita in diretta ha fatto alcune dichiarazioni sullaè una giornalista molto elegante e seria che per tanti anni ha condotto “Forum” su canale 5 e che è stata ...

