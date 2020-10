Ristori a 462mila imprese entro metà novembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si allarga fino a 462mila la platea delle imprese ammesse al nuovo contributo a fondo perduto approvato ieri sera per decreto dal governo. L’accredito dei Ristori, secondo quanto promesso dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, arriverà entro il 15 novembre in automatico sul conto corrente di chi aveva già ricevuto l’indennizzo con il decreto rilancio. Per tutti gli altri, quelli che non avevano presentato domanda o che avevano un volume di affari superiore ai 5 milioni (non ammessi nel decreto rilancio), il bonifico arriverà a metà dicembre. Il decreto ribattezzato “Ristori” mobiliterà quindi 5,4 miliardi di risorse in termini di indebitamento netto, pari a 6,2 miliardi di saldo netto da finanziare. La coperta si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si allarga fino ala platea delleammesse al nuovo contributo a fondo perduto approvato ieri sera per decreto dal governo. L’accredito dei, secondo quanto promesso dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, arriveràil 15in automatico sul conto corrente di chi aveva già ricevuto l’indennizzo con il decreto rilancio. Per tutti gli altri, quelli che non avevano presentato domanda o che avevano un volume di affari superiore ai 5 milioni (non ammessi nel decreto rilancio), il bonifico arriverà a metà dicembre. Il decreto ribattezzato “” mobiliterà quindi 5,4 miliardi di risorse in termini di indebitamento netto, pari a 6,2 miliardi di saldo netto da finanziare. La coperta si ...

Con l’approvazione del decreto Ristori, che contiene gli indennizzi alle attività chiuse o limitati dal Dpcm anti-Covid, è possibile fare due conti su quanti aiuti verranno distribuiti tra gli esercen ...

