Ristoratori in piazza a Napoli contro le misure anti Covid: coperti a terra davanti al palazzo della Regione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche a Napoli Fipe Confcommercio ha manifestato contro le misure anti contagio da Covid contenute nell’ultimo Dpcm e nelle recenti ordinanze della Regione Campania. Ristoratori e titolari di bar si sono ritrovati sotto il palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia e, nell’area pedonale, hanno posato delle tovaglie apparecchiate sulla strada. “E’ una manifestazione per rendere plastica la situazione dei pubblici esercizi, cioè: siamo a terra”, spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio Campania. “Le aziende non possono reggere ulteriori limitazioni – aggiunge Russo – i consumi hanno già subito ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche aFipe Confcommercio ha manifestatolecontagio dacontenute nell’ultimo Dpcm e nelle recenti ordinanzeCampania.e titolari di bar si sono ritrovati sotto ilCampania in via Santa Lucia e, nell’area pedonale, hanno posato delle tovaglie apparecchiate sulla strada. “E’ una manifestazione per rendere plastica la situazione dei pubblici esercizi, cioè: siamo a”, spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio Campania. “Le aziende non possono reggere ulteriori limitazioni – aggiunge Russo – i consumi hanno già subito ...

LegaSalvini : Ora a piazza Cavour a Roma la Lega con commercianti, taxisti e ristoratori. Cartellino rosso a Conte!!! - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale l'allerta del Ministero degli Interni , rischio tensioni sociali con la nuova stretta. Migliaia i… - LegaSalvini : Anche a Verona migliaia di ristoratori, baristi, gestori di attività sportive e palestre, sono scesi in piazza per… - Francesco_Testi : RT @valy_s: #COVID19 #DPCM A #Verona in piazza i ristoratori #ItaliaSiRibella - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dpcm: a Verona centinaia di ristoratori in piazza Bra -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori piazza Ristoratori in piazza a Cagliari: "Covid e chiusure ci mettono a terra". Protestano anche palestre e sportivi L'Unione Sarda.it L'Aquila,in piazza scendono i 'Ravv, Ristoratori Aq vs Virus'

(ANSA) - L'AQUILA, 28 OTT - "Nuovo Dpcm, dalla padella alla cenere": questo il messaggio che campeggiava su un carro funebre, con bara in esposizione, arrivato questa mattina in piazza Duomo a ...

Verona, Piazza Bra apparecchiata: è la protesta dei ristoratori

Nel capoluogo Scaligero la manifestazione regionale degli esercenti di Confcommercio. Ristoratori e baristi dicono: la chiusura alle 18 farà fallire molti locali ...

(ANSA) - L'AQUILA, 28 OTT - "Nuovo Dpcm, dalla padella alla cenere": questo il messaggio che campeggiava su un carro funebre, con bara in esposizione, arrivato questa mattina in piazza Duomo a ...Nel capoluogo Scaligero la manifestazione regionale degli esercenti di Confcommercio. Ristoratori e baristi dicono: la chiusura alle 18 farà fallire molti locali ...