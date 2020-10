Rinviata Milano-Perugia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Perugia- La Sir Safety Conad Perugia comunica che il match in programma sabato 31 ottobre in casa dell'Allianz Milano, valevole per l'ottava giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a data da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)- La Sir Safety Conadcomunica che il match in programma sabato 31 ottobre in casa dell'Allianz, valevole per l'ottava giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a data da ...

yoshidao2 : RT @PowervolleyMI: ?? | RINVIO Rinviata #MilanoPerugia di #Superlega per la positività di più di 3 atleti al COVID19 nella società umbra.… - sa9ra39sa9rasou : RT @SIRVolleyPG: ? | Il match in programma sabato 31 ottobre, in casa dell’Allianz Milano, valevole per l’ottava giornata di andata di Sup… - AmaroliSimone : RT @SIRVolleyPG: ? | Il match in programma sabato 31 ottobre, in casa dell’Allianz Milano, valevole per l’ottava giornata di andata di Sup… - minminmil : RT @PowervolleyMI: ?? | RINVIO Rinviata #MilanoPerugia di #Superlega per la positività di più di 3 atleti al COVID19 nella società umbra.… - shinn_hq : RT @PowervolleyMI: ?? | RINVIO Rinviata #MilanoPerugia di #Superlega per la positività di più di 3 atleti al COVID19 nella società umbra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata Milano Rinviata Milano-Perugia Corriere dello Sport Milano-Perugia posticipata per Covid

Il match in programma sabato 31 ottobre e valevole per l'8a giornata di campionato, non potrà giocarsi a seguito delle tre positività riscontrate nella squadra umbra ...

Rinviata Milano-Perugia

PERUGIA-La Sir Safety Conad Perugia comunica che il match in programma sabato 31 ottobre in casa dell’Allianz Milano, valevole per l’ottava giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a data da ...

Il match in programma sabato 31 ottobre e valevole per l'8a giornata di campionato, non potrà giocarsi a seguito delle tre positività riscontrate nella squadra umbra ...PERUGIA-La Sir Safety Conad Perugia comunica che il match in programma sabato 31 ottobre in casa dell’Allianz Milano, valevole per l’ottava giornata di andata di Superlega, è stato rinviato a data da ...