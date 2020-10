Rider contro il pagamento a cottimo, sciopero il 30 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'appello dei lavoratori, che faranno una manifestazione in piazza Santa Croce, a non ordinare all'ora di pranzo dalle multinazionali del food delivery. Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'appello dei lavoratori, che faranno una manifestazione in piazza Santa Croce, a non ordinare all'ora di pranzo dalle multinazionali del food delivery.

L'appello dei lavoratori, che faranno una manifestazione in piazza Santa Croce, a non ordinare all'ora di pranzo dalle multinazionali del food delivery.

Rider, venerdì sciopero consegne

L'agitazione, organizzata a livello nazionale dalla rete 'Rider per i diritti' (di cui il sindacato fa parte), si configura contro l'accordo siglato tra Assodelivery, l'associazione datoriale delle ...

