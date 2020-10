Rider contro il pagamento a cottimo | sciopero il 30 ottobre

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'appello dei lavoratori, che faranno una manifestazione in piazza Santa Croce, a non ordinare all'ora di pranzo dalle multinazionali del food delivery.

Venerdì 30 ottobre una parte dei rider sciopererà contro l'accordo firmato da Assodelivery e Ugl. L'ANAR plaude al "primo contratto che riconosce diritti e tutele" alla categoria ...