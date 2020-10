Riconosci questo sex symbol del cinema mondiale? Da piccolo era così

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi è un sex, un apprezzatissimo attore di Hollywood, un testimonial d’eccezione per un marchio italiano e un ex fidanzato (molto ingombrante) di un’italiana che oggi vive negli States. Chi èbambino? Capelli a scodella, occhiali con la montatura poligonale e i vetri color ambra. Maglioncino a collo alto e capelli a scodella … L'articolosexdel? Daera così è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Carmela_oltre : RT @PeaceMusicLovee: Succo di olive mediterranee. Che riconosci sia appena spremuto grazie a quel bel prurito alla gola. Sono gli antiossi… - sbalzidamore : RT @sbrinzii: Oggi a lezione con Sbrinzi imparerete un concetto importante. Se sei fan di qualcuno e riconosci in maniera oggettiva quando… - PeaceMusicLovee : Succo di olive mediterranee. Che riconosci sia appena spremuto grazie a quel bel prurito alla gola. Sono gli antio… - flvjjj : RT @sbrinzii: Oggi a lezione con Sbrinzi imparerete un concetto importante. Se sei fan di qualcuno e riconosci in maniera oggettiva quando… - riccardo_71 : Il cretino timorato di Dio lo riconosci subito, di solito si tira sempre fuori dal cerchio del male, dopo esserne s… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconosci questo

CheDonna.it

Capelli a scodella, occhiali con la montatura poligonale e i vetri color ambra. Maglioncino a collo alto e capelli a scodella come la maggior parte dei suoi coetanei: questo bambino avrebbe potuto ...Un commento questo, riporta la Bbc, che ha suscitato le risate del pubblico. “I media hanno creato un’immagine di mio marito che non riconosco”: lo ha detto Melania Trump, che ieri è scesa in campo ...