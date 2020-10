Ricerca sul linfoma, premio Brusamolino 2020: 10mila euro a due giovani ricercatori under 40 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giunto quest’anno alla sua settima edizione il premio in ricordo del dottor Ercole Brusamolino promosso dalla Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL), destina 10 mila euro a due giovani Ricercatori under 40. Realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (AIL), il premio Brusamolino ha lo scopo di sostenere il lavoro e l’impegno di giovani Ricercatori, i quali, attraverso la loro attività di studio, contribuiscono in modo sostanziale nel portare innovazione nell’ambito della Ricerca sul linfoma. Per ogni singolo premio sarà assegnato un finanziamento di 5 mila euro a un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giunto quest’anno alla sua settima edizione ilin ricordo del dottor Ercolepromosso dalla Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL), destina 10 milaa duetori40. Realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (AIL), ilha lo scopo di sostenere il lavoro e l’impegno ditori, i quali, attraverso la loro attività di studio, contribuiscono in modo sostanziale nel portare innovazione nell’ambito dellasul. Per ogni singolosarà assegnato un finanziamento di 5 milaa un ...

AGI - "Ad oggi non abbiamo terapie specifiche contro Covid-19, ma grazie allo studio degli anticorpi monoclonali presto le avremo". Lo assicura all'AGI Giuseppe Novelli, genetista presso l'Università ...

In occasione del convegno “La Real World Evidence in Italia: dallo scenario attuale ad una strategia condivisa per promuoverne il valore a supporto del sistema salute” è stato presentato il “Documento ...

