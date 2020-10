Renzi: “Stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’intervista di Renzi al ‘Quotidiano Nazionale’: “Meglio un lockdown totale di queste misure a metà”. ROMA – Continua ad essere alta la tensione tra Italia Viva e il resto della maggioranza. In un’intervista al Quotidiano Nazionale Matteo Renzi è ritornato sul dpcm del 24 ottobre: “Meglio un lockdown totale di queste misure a metà – le parole dell’ex premier, riportate da La Repubblica – stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri. Chiudere i ristoranti alle 18 non diminuisce i contagiati: aumenta i disoccupati. Il problema non sono i teatri o le palestre ma le metropolitane e l’organizzazione dei tamponi“. Mes, Renzi: ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’intervista dial ‘Quotidiano Nazionale’: “Meglio un lockdown totale di queste misure a metà”. ROMA – Continua ad essere alta la tensione tra Italia Viva e il resto della maggioranza. In un’intervista al Quotidiano Nazionale Matteoè ritornato sul dpcm del 24 ottobre: “Meglio un lockdown totale di queste misure a metà – le parole dell’ex premier, riportate da La Repubblica – stare alai, nonai ministri. Chiudere i ristoranti alle 18 non diminuisce i contagiati: aumenta i disoccupati. Il problema non sono i teatri o le palestre ma le metropolitane e l’organizzazione dei tamponi“. Mes,: ...

