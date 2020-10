Rennes, Uefa squalifica ex Roma Nzonzi per comportamento antisportivo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto pronto in Spagna per la sfida tra Siviglia e Rennes, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Ma tra le file della formazione francese, oltre all’infortunato Eduardo Camavinga, mancherà anche Steven Nzonzi. Il centrocampista ex Roma è stato squalificato dalla Uefa per “comportamento antisportivo” osservato nel match contro il Krasnodar. A comunicarlo è la stessa società francese attraverso una breve nota: “Steven Nzonzi è stato squalificato per una partita dall’Uefa per comportamento ritenuto antisportivo relativamente al match giocato contro il Krasnodar. La sospensione ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto pronto in Spagna per la sfida tra Siviglia e, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Ma tra le file della formazione francese, oltre all’infortunato Eduardo Camavinga, mancherà anche Steven. Il centrocampista exè statoto dallaper “” osservato nel match contro il Krasnodar. A comunicarlo è la stessa società francese attraverso una breve nota: “Stevenè statoto per una partita dall’perritenutorelativamente al match giocato contro il Krasnodar. La sospensione ha ...

