Regioni in cattiva… Salute. Ecco dove si inceppa il sistema. Il Governo ha stanziato 1,4 miliardi per gli ospedali. Ma è già allarme saturazione per i reparti Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un'altra giornata con oltre 20 mila nuovi contagi, 21.994 per l'esattezza. Ora i riflettori non possono che esser puntati, come mesi fa, sulle terapie intensive e sul loro potenziamento. Un tema al quale l'associazione Openpolis ha dedicato un ampio e dettagliato dossier. Stando alle ultime dichiarazioni del Commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, se i conti sui posti letti attrezzati non tornano non è di certo colpa del Governo: "Pre-crisi, avevamo 5.179 posti letto in terapia intensiva. Abbiamo distribuito 3.109 ventilatori e oggi dovremmo avere 8.288 posti attrezzati. Invece ne abbiamo 6.628: ne mancano 1.600. Giorni fa ho chiesto alle Regioni dove sono quei ventilatori e quando attrezzeranno quei posti letto." In questi casi, si sa, lo scaricabarile è una soluzione a cui ...

