Real Sociedad-Napoli, Gattuso: "Siamo fortunati a giocare senza pubblico, vi spiego perché" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaro Gattuso si prepara alla sfida di Europa League.In vista della seconda giornata della fase ai gironi della competizione europea, il Napoli è proiettato alla sfida contro gli spagnoli della Real Sociedad. I partenopei devono riscattarsi dall'1-0 della prima giornata subito dall'AZ Alkmaar allo stadio "San Paolo". Alla vigilia dell'incontro in programma alle ore 21.00, proprio il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro di Europa Leauge.Torino-Lazio, Tare: "Abbiamo pensato al rinvio della gara di Serie A""Ci sono tanti punti a disposizione ancora in questa Europa League, ma sarà una partita importante quella di domani. Della Real Sociedad mi preoccupa il loro ...

