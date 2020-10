Real Sociedad-Napoli domani in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In occasione della seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021, il Napoli di Gattuso volerà in Spagna per far visita alla Real Sociedad. Nella gara d’esordio le due compagini hanno dato vita a due risultati opposti: i partenopei hanno infatti perso in caso contro l’AZ Alkmaar per 1-0, mentre gli spagnoli si sono imposti di misura sul campo del Rijeka grazie a una rete nel finale. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21.00 di giovedì 28 ottobre. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 201 (canale 472 e 482 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go. Inoltre, la sfida sarà visibile anche in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In occasione della seconda giornata della fase a gironi di, ildi Gattuso volerà in Spagna per far visita alla. Nella gara d’esordio le due compagini hanno dato vita a due risultati opposti: i partenopei hanno infatti perso in caso contro l’AZ Alkmaar per 1-0, mentre gli spagnoli si sono imposti di misura sul campo del Rijeka grazie a una rete nel finale. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21.00 di giovedì 28 ottobre. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno,201 (472 e 482 del digitale terrestre) e insu Sky Go. Inoltre, la sfida sarà visibile anche in ...

