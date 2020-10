Real Madrid, Zidane: “Pareggio meritato, siamo sulla strada giusta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Borussia Moenchengladbach, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021: “Sono orgoglioso della mia squadra. Abbiamo giocato molto bene e sono convinto che se continueremo su questa strada faremo molto bene in futuro. Il pareggio è estremamente meritato, ci abbiamo creduto fino alla fine e non ci siano fatti spaventare. I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà solamente in un paio di azioni“. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il tecnico delZinedineha parlato dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Borussia Moenchengladbach, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021: “Sono orgoglioso della mia squadra. Abbiamo giocato molto bene e sono convinto che se continueremo su questafaremo molto bene in futuro. Il pareggio è estremamente, ci abbiamo creduto fino alla fine e non ci siano fatti spaventare. I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà solamente in un paio di azioni“.

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Borussia Moenchengladbach, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

