Real Madrid, Benzema contro Vinicius: «Gioca per il Borussia» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Benzema mette nel mirino il compagno Vinicius durante il match di Champions League traBorussia Mönchengladbach e Real Madrid Karim Benzema beccato dalla telecamere di Telefoot ieri prima del secondo tempo del match della fase a gironi di Champions League tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, terminato con il risultato di 2-2 dopo la rimonta finale dei 'Blancos'. Il centravanti francese ha messo nel mirino Vinicius parlando con altri compagni di squadra, in particolare il connazionale Mendy: «Non fa niente, non passategli la palla. Sta Giocando per loro», le parole di Benzema sulla partita del brasiliano.

DoentesPFutebol : BENZEMA! Diminui o Real Madrid. Borussia 2x1 Real Madrid - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - SalvoLaroc90 : RT @CB_Ignoranza: “Fratello non passarla a Vinicius. Te lo chiedo in ginocchio. Non gioca per noi, ma contro'. Così Benzema parlava al co… - FinallySisa : RT @antonio_gaito: Dopo Chelsea, Real e Barça agli ottavi di Champions, vedendo i risultati già immagino un Napoli-Real Madrid addirittura… - BovRaf : @vincenzodesa Con il ragazzo lì vicino...parla in francese! Benzema ha dimostrato perché è sempre stato un terzo violino nel Real Madrid -