Real estate | in Italia cresce il crowdfunding immobiliare

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grazie alla diffusione delle piattaforme diin ambito, gli investitori privati hanno a disposizione un nuovo strumento per operare nel settore dele diversificare le proprie operazioni finanziarie. Ilinè in crescita, spinto dall’ascesa dei volumi generati dalla Lombardia. A rivelarlo sono i dati pubblicati nel terzo rapporto sulelaborato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Dal resoconto emerge che, con il 68% dei progetti finanziati tramite programmi di lending ed equityin, la Lombardia occupa un ...

BNPPAM_IT : Settore immobiliare: 'il ritorno dei morti viventi'. Gli effetti della pandemia COVID-19 hanno sollevato lo spettro… - Aura_REE : Italy: Bari: Palazzo Mincuzzi sold for 18 mln € - - PropertyUK_ : Coutts London Prime Property Index Q3 2020 - DGAP_News_Int : AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF: Net Asset Value(s) - DGAP_UK_Reg : AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF: Net Asset Value(s) -

Ultime Notizie dalla rete : Real estate

We Wealth

GMA, società milanese di Credit Management, che ha come core business la valorizzazione degli asset a garanzia di crediti non performing (NPL), ha avviato un interessante progetto di riqualificazione ...Già simbolo della opulenza commerciale della levantina Bari, il Palazzo sarebbe in predicato di entrare nel portafoglio Marseglia accanto all'immobile dell'Hotel Jewels of Italy di Corso Matteotti a M ...