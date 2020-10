Rally, Mondiale 2020: a rischio la tappa del Belgio, i casi di Covid-19 allarmano gli organizzatori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Mondiale Rally 2020 è pronto per il suo rush finale. Dopo sei prove disputate, infatti, ne rimangono due in una stagione quanto mai tribolata. Dal 19 al 22 novembre toccherà al Rally del Belgio, quindi dal 4 al 6 dicembre sarà di scena il Rally di Monza, new entry per il campionato WRC. L’annata, tuttavia, si è aperta tra mille difficoltà a livello di emergenza sanitaria globale e, a quanto pare, si potrebbe chiudere nella stessa maniera. Giova ricordare, per esempio, che sono state cancellate otto tappe ovvero i Rally di Argentina, Portogallo, Kenya, Finlandia, Giappone, Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda. La stessa sorte la sta rischiando anche il Rally del Belgio. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilè pronto per il suo rush finale. Dopo sei prove disputate, infatti, ne rimangono due in una stagione quanto mai tribolata. Dal 19 al 22 novembre toccherà aldel, quindi dal 4 al 6 dicembre sarà di scena ildi Monza, new entry per il campionato WRC. L’annata, tuttavia, si è aperta tra mille difficoltà a livello di emergenza sanitaria globale e, a quanto pare, si potrebbe chiudere nella stessa maniera. Giova ricordare, per esempio, che sono state cancellate otto tappe ovvero idi Argentina, Portogallo, Kenya, Finlandia, Giappone, Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda. La stessa sorte la sta rischiando anche ildel. La ...

