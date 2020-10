Raffaella Carrà annuncia una pausa dalla tv: salta “A raccontare comincia tu” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 138132080Raffaella Carrà si prende un anno di pausa dalla tv. Complice l’emergenza legata al Covid-19, la showgirl per eccellenza ha annunciato una pausa anche per il programma “A cominciare inizia tu“, il programma di Rai3 dove l’abbiamo vista intervistare i big dello spettacolo come Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi e molti altri. Il programma, complice il distanziamento sociale, non ha senso di esistere. Tornerà quando la situazione sarà finalmente risolta: “Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata”, ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 138132080Carrà si prende un anno ditv. Complice l’emergenza legata al Covid-19, la showgirl per eccellenza hato unaanche per il programma “Are inizia tu“, il programma di Rai3 dove l’abbiamo vista intervistare i big dello spettacolo come Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi e molti altri. Il programma, complice il distanziamento sociale, non ha senso di esistere. Tornerà quando la situazione sarà finalmente risolta: “Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata”, ...

nicopastore : RAFFAELLA CARRA' - RADIOEFFEITALIA : Bob Sinclar - Far L'amore (with Raffaella Carra') - zerosholm : dahyun nuova raffaella carrà - DottRiccardi : RT @gayit: Raffaella Carrà: 'Prendo una pausa dalla tv. Pensione? Non mi piace quella parola' - biciofab : RT @gayit: Raffaella Carrà: 'Prendo una pausa dalla tv. Pensione? Non mi piace quella parola' -

