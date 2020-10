Quanto ha incassato l’Inter tra Champions ed Europa League 2019/20 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Inter ha incassato 15,8 milioni di euro grazie alla partecipazione alla fase a gironi di Champions e alla finale di Europa League L’Inter ha registrato una perdita di oltre 100 milioni nel bilancio chiuso al 30 giugno scorso, con un inevitabile calo dei ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni a causa dell’emergenza Coronavirus. Ottimo, invece, il rendimento internazionale. Tra fase a gironi di Champions League e finale di Europa League (persa contro il Siviglia), la società nerazzurra ha incassato 15,8 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Inter ha15,8 milioni di euro grazie alla partecipazione alla fase a gironi die alla finale diL’Inter ha registrato una perdita di oltre 100 milioni nel bilancio chiuso al 30 giugno scorso, con un inevitabile calo dei ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni a causa dell’emergenza Coronavirus. Ottimo, invece, il rendimento internazionale. Tra fase a gironi die finale di(persa contro il Siviglia), la società nerazzurra ha15,8 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

