“Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi”: lo sfogo della 23enne Camilla Cannoni virale su TikTok (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quattro gomme dell’auto bucate, gli specchietti rotti e delle minacce di morte. “Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi” sono le parole della 23enne Camilla Cannoni, il cui grido d’aiuto è diventato virale su TikTok. Più di 160mila persone hanno ascoltato il video della ragazza dichiaratamente lesbica, che ora denuncia di essere vittima di lesbofobia da parte dei suoi vicini di casa. Lo sfogo di Camilla, in lacrime, è continuato così:“Ovviamente ho fatto una denuncia ma ovviamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quattro gomme dell’auto bucate, gli specchietti rotti e delle minacce di morte. “Quando sei, in, sicosì idiomofobi” sono le parole, il cui grido d’aiuto è diventatosu. Più di 160mila persone hanno ascoltato il videoragazza dichiaratamente, che ora denuncia di essere vittima di lesbofobia da parte dei suoidi. Lodi, in lacrime, è continuato così:“Ovviamente ho fatto una denuncia ma ovviamente ...

lorepregliasco : Quando la situazione è tristemente prevedibile e tu ti sgoli per negarlo, o sei un incompetente o sei in malafede.… - RaiRadio2 : ?? Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa ?? @frankgabbani LIVE con 'Viceversa' a… - marattin : Quando nella città in cui sei sindaco mettono a ferro e fuoco il centro storico, aggrediscono i giornalisti, incend… - Casaferieserena : RT @DirTecno: Quando sei felice, torna nel luogo che più ami. Lui, a differenza delle persone, ha sempre qualcosa da dirti. F. Caramagna #V… - Giorgiatwi : Raga ma alla seconda volta Eligreg l'ha detto ooh quando diceva 'se tu sei fidanzata grida oh' ?????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando sei Wall Box Dal Design Personalizzato E Ricarica Omaggio Per I Proprietari Dell'hypercar Battista Fortune Italia